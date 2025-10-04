আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে স্বর্ণের দাম। ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছে গেছে ভরিপ্রতি স্বর্ণের মূল্য। সব থেকে ভালো মানের ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ভরিপ্রতি ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে বাজুস এ ঘোষণা দেয়। রবিবার (৫ অক্টোবর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি (পাকা) সোনার দাম বাড়ায় স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী মূল্য তালিকা—
- ২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা
- ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৮৮ হাজার ৯১০ টাকা
- ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ টাকা
- সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৫৩ টাকা
এর আগে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ছিল ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের দাম ছিল ১ লাখ ৩২ হাজার ৭২৫ টাকা।
রুপার দামে পরিবর্তন নেই
স্বর্ণের দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
বর্তমানে—
- ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি: ৩ হাজার ৬২৮ টাকা
- ২১ ক্যারেট: ৩ হাজার ৪৫৩ টাকা
- ১৮ ক্যারেট: ২ হাজার ৯৬৩ টাকা
- সনাতন পদ্ধতি: ২ হাজার ২২৮ টাকা
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দামের ঊর্ধ্বগতি এবং স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবেই দেশের স্বর্ণবাজারে এই নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে।