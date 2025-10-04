X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৪
সোনার গহনা (ছবি: সংগৃহীত)

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে স্বর্ণের দাম। ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছে গেছে ভরিপ্রতি স্বর্ণের মূল্য। সব থেকে ভালো মানের ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ভরিপ্রতি ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।

শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে বাজুস এ ঘোষণা দেয়। রবিবার (৫ অক্টোবর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।

বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি (পাকা) সোনার দাম বাড়ায় স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয়েছে।

নতুন দাম অনুযায়ী মূল্য তালিকা—

  • ২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা
  • ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৮৮ হাজার ৯১০ টাকা
  • ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ টাকা
  • সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের প্রতি ভরি: ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৫৩ টাকা

এর আগে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ছিল ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের দাম ছিল ১ লাখ ৩২ হাজার ৭২৫ টাকা।

রুপার দামে পরিবর্তন নেই

স্বর্ণের দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
বর্তমানে—

  • ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি: ৩ হাজার ৬২৮ টাকা
  • ২১ ক্যারেট: ৩ হাজার ৪৫৩ টাকা
  • ১৮ ক্যারেট: ২ হাজার ৯৬৩ টাকা
  • সনাতন পদ্ধতি: ২ হাজার ২২৮ টাকা

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দামের ঊর্ধ্বগতি এবং স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবেই দেশের স্বর্ণবাজারে এই নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

 
 
 
 
 
/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
সোনার দামবাজুস
সম্পর্কিত
স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা
মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
সর্বশেষ খবর
ফ্লোটিলা আটকের পর ইউরোপে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, দোকানপাট ভাঙচুর
ফ্লোটিলা আটকের পর ইউরোপে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, দোকানপাট ভাঙচুর
সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় কারাগারে ব্যারিস্টার আহসান হাবিব
সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় কারাগারে ব্যারিস্টার আহসান হাবিব
প্রশাসনের ‘বিশেষ সুবিধা’য় হলে জায়গা, সেই সুবিধাভোগীরাই চাকসু প্রার্থী
প্রশাসনের ‘বিশেষ সুবিধা’য় হলে জায়গা, সেই সুবিধাভোগীরাই চাকসু প্রার্থী
আমিরাতের জ্বালানি ও অবকাঠামো মন্ত্রীর সঙ্গে নৌপরিবহন উপদেষ্টার বৈঠক
আমিরাতের জ্বালানি ও অবকাঠামো মন্ত্রীর সঙ্গে নৌপরিবহন উপদেষ্টার বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media