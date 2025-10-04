X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১১
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পাওয়া এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ‘ভালো মানের এমডি এখন পাওয়া কঠিন। এমনকি বিভাগের প্রধান (হেড অব ডিপার্টমেন্ট) পর্যায়েও দক্ষ জনবলের ঘাটতি স্পষ্ট।’

শনিবার (৪ অক্টোবর) রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্স লিমিটেডের ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর এ মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রোপার নলেজ ও প্রোপার ট্রেনিংপ্রাপ্ত এমডি আমরা পাচ্ছি না। এটা আমাদের ব্যাংকিং খাতের এক ধরনের ব্যর্থতা। সামনের দিনগুলোতে এ সংকট আরও প্রকট হবে।’

ড. মনসুর বলেন, ‘দেশ যখন ডিজিটাল ব্যাংকিং ও আধুনিক প্রশাসনের দিকে এগোচ্ছে, তখন পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদের অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। এখনও দেশের বেশির ভাগ ব্যাংক ভারতীয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর করছে। আমরা নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী এখনও স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন সফটওয়্যার তৈরি করতে পারিনি।’

অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দক্ষতার পাশাপাশি সঠিক মানসিকতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষিত হলেও যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে এমন জনবল অনেক সময় অপ্রশিক্ষিতদের চেয়েও বেশি ক্ষতি করতে পারে। আগামী কয়েক মাসে আমাদের ব্যাংকিং খাতের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ আসছে।’

বক্তারা ব্যাংকিং খাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

