চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের

সহকারী কর কমিশনার মো. আমিনুল ইসলামের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। এতে তিনি পুনরায় তার দায়িত্বে যোগদান করতে পারবেন।
গত ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারি হওয়া সাময়িক বরখাস্ত আদেশের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সংযুক্ত ছিলেন মো. আমিনুল। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব মো. আবদুর রহমান খান এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন।
প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর কমিশনার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, প্রজ্ঞাপনের কপি সরাসরি মো. আমিনুল ইসলামকে ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে পাঠানো হয়েছে।