বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
১ ও ২ টাকার মুদ্রা না নেওয়ার চেষ্টা আইনের লঙ্ঘন: বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৭আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৭
দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাংকের শাখায় ১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা গ্রহণে অনীহা দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়েও রয়েছে অনীহা। বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছে, কাগজের নোটের পাশাপাশি দেশীয় সমস্ত ধাতব মুদ্রা বৈধ এবং নগদ লেনদেনে ব্যবহারযোগ্য।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র ও প্রকাশনা পরিচালক সাঈদা খানম সই করা বিবৃতিতে একথা বলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ১ ও ২ টাকার মুদ্রা বা যেকোনও বৈধ ধাতব মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করা আইনের লঙ্ঘন। নাগরিকদের এই মুদ্রাগুলো লেনদেনে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, ছোট বাজার ও গ্রামাঞ্চলে মানুষ ধাতব মুদ্রা ব্যবহার এড়িয়ে চলায় নগদ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক নাগরিকদের অনুরোধ করেছে, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে বৈধ মুদ্রার গ্রহণ-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকবাংলাদেশের অর্থনীতিটাকা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
