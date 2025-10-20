X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
বিমানবন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাসের নির্দেশ কাস্টম হাউজের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০০
কাস্টম হাউস, ঢাকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ১৮ অক্টোবর সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা নিতে জরুরি বৈঠক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)।

সোমবার (২০ অক্টোবর) বিজিএমইএ পরিচালক ফয়সাল সামাদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা কাস্টম হাউজের কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে কাস্টম হাউজের সম্মেলন কক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কমিশনার আমদানিকারক ও তাদের প্রতিনিধি (সিএন্ডএফ এজেন্ট)দের প্রতি আহ্বান জানান, বন্দরে পণ্য অবতরণের আগে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে এবং সম্ভব হলে একই দিনে ডেলিভারি গ্রহণ করতে। তিনি জানান, পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার অভাবে আমদানিকৃত পণ্য ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালাস করতে হবে।

পণ্য ডেলিভারিসংক্রান্ত সহায়তার জন্য দুই জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা হলেন— ঢাকা কাস্টম হাউজের যুগ্ম কমিশনার কামরুল হাসান ও বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের ম্যানেজার (ইমপোর্ট অপারেশন) ফিরোজ সালাউদ্দিন।

এ ছাড়া বিজিএমইএর পক্ষ থেকে সদস্যদের সহায়তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামও জানানো হয়েছে। তারা হলেন— সিনিয়র সহকারী সচিব সাজ্জাদ মাহমুদ ও সহকারী সচিব মো. বশিরউল্লাহ।

বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সচিব মেজর (অব.) মো. সাইফুল ইসলাম সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অগ্নিকাণ্ডজনিত সংকট মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে দ্রুত পণ্য খালাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
বিজিএমইএকাস্টম হাউসবিমানবন্দরে আগুন
৭ বলে পড়লো ৫ উইকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে আশা শেষ বাংলাদেশের
‘হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ ঠিকমতো চলছে না, আন্তর্জাতিকভাবে দেখানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে’
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলপথের ২৫ স্থানে নাট-বল্টুর পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চি
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
মিরপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ফ্ল্যাটে ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ
গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রেফতার
