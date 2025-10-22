সাভারে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এ অভিযান চালানো হয়।
তিতাসের সাভার আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগের আশুলিয়া জোনে চালানো এ অভিযানে তাজপুর মার্কেট সংলগ্ন, মাল্টি মডার্ন রোড, সিগমা ফ্যাশন এবং ইউসুফ মার্কেট এলাকাগুলোতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ করা হয়।
অভিযানে মোট তিনটি স্পটে প্রায় ২ দশমিক ৫ কিলোমিটার অবৈধ গ্যাস লাইন উচ্ছেদ এবং ৫০০ মিটার পাইপ অপসারণ করা হয়। এসব লাইনের মাধ্যমে অবৈধভাবে সংযুক্ত ৭৫০টি আবাসিক গ্যাস বার্নার (চুলা) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
তিতাস জানায়, এসব অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ৩৮ ঘনমিটার গ্যাস চুরি হতো; যার বাজারমূল্য প্রায় ১৯ লাখ ২৬ হাজার ৬৮৪ টাকা। অভিযানে মোট ১৫ হাজার ৭৫০ ঘনফুট/ঘণ্টা লোড অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি রোধ সম্ভব হয়েছে।
এছাড়া তাজপুর মার্কেট এলাকায় অবৈধভাবে স্থাপিত ১০০টি বাসাবাড়ির ৪৫০টি ডাবল বার্নার চুলা বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং একটি মামলায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।