X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাভারে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৭আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৭
সাভারে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এ অভিযান চালানো হয়।

তিতাসের সাভার আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগের আশুলিয়া জোনে চালানো এ অভিযানে তাজপুর মার্কেট সংলগ্ন, মাল্টি মডার্ন রোড, সিগমা ফ্যাশন এবং ইউসুফ মার্কেট এলাকাগুলোতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ করা হয়।

অভিযানে মোট তিনটি স্পটে প্রায় ২ দশমিক ৫ কিলোমিটার অবৈধ গ্যাস লাইন উচ্ছেদ এবং ৫০০ মিটার পাইপ অপসারণ করা হয়। এসব লাইনের মাধ্যমে অবৈধভাবে সংযুক্ত ৭৫০টি আবাসিক গ্যাস বার্নার (চুলা) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

তিতাস জানায়, এসব অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ৩৮ ঘনমিটার গ্যাস চুরি হতো; যার বাজারমূল্য প্রায় ১৯ লাখ ২৬ হাজার ৬৮৪ টাকা। অভিযানে মোট ১৫ হাজার ৭৫০ ঘনফুট/ঘণ্টা লোড অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি রোধ সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া তাজপুর মার্কেট এলাকায় অবৈধভাবে স্থাপিত ১০০টি বাসাবাড়ির ৪৫০টি ডাবল বার্নার চুলা বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং একটি মামলায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
তিতাস গ্যাসসাভারউচ্ছেদ অভিযান
সম্পর্কিত
বিইউপির ছাত্রীকে ধর্ষণ: ‘ধর্ষকের সহযোগী’ মিঠু রিমান্ডে
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে বিজ্ঞান কলেজের সামনে উচ্ছেদ অভিযান
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন
সর্বশেষ খবর
প্রতারণা ঠেকাতে মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে নতুন নিরাপত্তা ফিচার আনছে মেটা
প্রতারণা ঠেকাতে মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে নতুন নিরাপত্তা ফিচার আনছে মেটা
থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে সাবেক শিবির নেতা গ্রেফতার
থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে সাবেক শিবির নেতা গ্রেফতার
আইআরআই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বৈঠক
আইআরআই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বৈঠক
‘নেশা করলে প্রমাণ দিক বা ডোপ টেস্ট করুক’
‘নেশা করলে প্রমাণ দিক বা ডোপ টেস্ট করুক’
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media