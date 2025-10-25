X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট থেকে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে গম আমদানি শুরু

বাংলা টিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৭আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের আলোকে বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো সরকার টু সরকার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে, যার প্রথম চালান হিসেবে ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম নিয়ে এমবি নর্স স্ট্রাইড নামক জাহাজটি আজ চট্টগ্রাম বন্দরের বর্হিনোঙরে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদফতর এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক এই গম আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গমের মধ্যে ৩৪ হাজার ১৭০ মেট্রিক টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২২ হাজার ৭৮৯ মেট্রিক টন গম মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে।

গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
লাতিন অঞ্চলে সেনা উপস্থিতি জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র, মোতায়েন হবে রণতরি
ভ্রাম্যমাণ লঞ্চারে হাইপারসনিক অস্ত্র সংযোজন করছে মার্কিন সেনাবাহিনী
