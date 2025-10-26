বেনাপোলে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম স্বাভাবিক: এনবিআর

বেনাপোল স্থলবন্দরে সন্ধ্যা ৬টার পর আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে—এমন খবর ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সংস্থাটি বলেছে, বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কোনও নতুন নির্দেশনা বা বিধিনিষেধ জারি করেনি।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ‘সন্ধ্যা ৬টার পর বেনাপোলে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগের মতোই নিয়মিতভাবে বেনাপোল স্থলবন্দরে আমদানি পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে এবং রফতানি পণ্যও স্বাভাবিকভাবে দেশে থেকে বহির্গমন করছে। এ বিষয়ে নতুন কোনও বিধিনিষেধ বা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।
এনবিআর সংশ্লিষ্ট সব সেবাগ্রহীতা, ব্যবসায়ী ও স্টেকহোল্ডারদের বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ জানিয়েছে। পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সঠিক তথ্য যাচাই করে সংবাদ প্রচারের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে তাদের সেবা অব্যাহত রেখেছে এবং ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমদানি-রফতানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।