X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেখ হাসিনার অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকার জব্দ করলো এনবিআর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮
শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রণী ব্যাংকে থাকা আরও দুটি লকার জব্দ করেছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় অভিযান চালিয়ে লকার দুটি জব্দ করা হয়।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, শাখাটির সাবেক স্থানীয় কার্যালয় অংশে শেখ হাসিনার নামে ৭৫১ ও ৭৫৩ নম্বর লকার রয়েছে। কর ফাঁকি ও আর্থিক অনিয়মের সন্দেহে এগুলো জব্দ করা হয়।

গত ১০ সেপ্টেম্বর এনবিআরের গোয়েন্দারা সেনা কল্যাণ ভবনে অবস্থিত পূবালী ব্যাংকের মতিঝিল করপোরেট শাখায় শেখ হাসিনার একটি লকার (নম্বর ১২৮) জব্দ করে। একই শাখায় তার দুটি ব্যাংক হিসাবও পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হিসাবে প্রায় ১২ লাখ টাকা স্থায়ী আমানত (এফডিআর) এবং অন্যটিতে ৪৪ লাখ টাকা জমা ছিল। সংশ্লিষ্ট হিসাবে সব ধরনের লেনদেন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে এনবিআরের সিআইসির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘বৃহত্তর তদন্তের স্বার্থে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর লকার ও ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার তার ও পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি ও দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় অগ্রণী ও পূবালী ব্যাংকে থাকা শেখ হাসিনার তিনটি লকার ও দুটি ব্যাংক হিসাব ইতোমধ্যেই জব্দ করা হলো।

/জিএম/আরকে/
বিষয়:
শেখ হাসিনা
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনার আমলে দুর্নীতি-হত্যাকাণ্ড ঘটেনি: রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী
শেখ হাসিনার মামলায় ট্রাইব্যুনালে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে
জুলাই হত্যা মামলা: শেখ হাসিনাসহ ৩৯ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু
বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী
বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
দ্বিতীয় দিনে জবি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি
দ্বিতীয় দিনে জবি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media