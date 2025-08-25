X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পোশাক খাতে খেলাপি ঋণ ৪৮ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৫আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৫
গার্মেন্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা (ফাইল ফটো)

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক খাত এখন নতুন এক সংকটে জর্জরিত। রফতানি আয়ের শীর্ষ এই খাতে খেলাপি ঋণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা শুধু ব্যাংক খাতকেই নয়— পুরো অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক ‘স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন ২০২৪’ অনুযায়ী, গত এক বছরে পোশাক খাতে খেলাপি ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

ঋণ খেলাপির অঙ্কে ধাক্কা

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে তৈরি পোশাক খাতে বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮৮ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ৪৮ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১৪.০৪ শতাংশ। মাত্র এক বছরে এই খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২৫ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা। আগের বছর খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৭০২ কোটি টাকা।

বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ব্যাংক খাতের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎসও ঝুঁকির মুখে পড়বে।

শিল্প খাতজুড়ে একই প্রবণতা

শুধু পোশাক নয়, টেক্সটাইল, চামড়া, জাহাজ নির্মাণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পেও খেলাপি ঋণ বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। বিশেষ করে টেক্সটাইল খাতে খেলাপি ঋণ এক বছরে ১৫ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৫২০ কোটিতে। চামড়া ও জাহাজ নির্মাণ খাতেও ঋণখেলাপির মাত্রা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৪ সালের শেষে কেবল উৎপাদনমুখী শিল্প খাতেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা, যা মোট খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেক (৪৯.৪৩ শতাংশ)।

কেন বাড়ছে খেলাপি?

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুক্তরাষ্ট্র-ইইউ বাজারে শুল্ক-সংকট, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উচ্চ সুদের হার পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তবে আরও বড় সমস্যা হলো— বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা ঋণ নেওয়ার পর ফেরত দিচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এ ঋণের অর্থপাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে।

অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত

অর্থনীতিবিদদের মতে, পোশাক খাতে খেলাপিঋণের লাগামহীন বৃদ্ধি শুধু ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতাই নয়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও কর্মসংস্থানকেও হুমকির মুখে ফেলবে। রফতানিমুখী খাতে আস্থা না থাকলে নতুন বিনিয়োগ আসবে না, বরং বিদ্যমান শিল্পও সংকুচিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে ঝুঁকি কমাতে ব্যাংকগুলোর ওপর ঋণ বিতরণে সতর্কতা আরোপের পরামর্শ দিয়েছে। তবে খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, কার্যকর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কড়াকড়ি বাস্তবায়ন ছাড়া খেলাপিঋণের লাগাম টানা সম্ভব নয়।

 

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
রফতানিতৈরি পোশাক শিল্পঋণখেলাপি
সম্পর্কিত
ইপিবিতে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান
বড় পরিবর্তন আসছে ব্যাংক কোম্পানি আইনেখেলাপিরা নতুন ঋণ-এলসি-গ্যারান্টি পাবেন না, কমবে পারিবারিক আধিপত্য
২৬০ কোটি ঋণখেলাপি: বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
সর্বশেষ খবর
কাওরান বাজারে এডিসিকে ছুরিকাঘাত করা ছিনতাইকারী গ্রেফতার
কাওরান বাজারে এডিসিকে ছুরিকাঘাত করা ছিনতাইকারী গ্রেফতার
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বিশ্বকে কাছে টানছে রাশিয়া
পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বিশ্বকে কাছে টানছে রাশিয়া
নোমান গ্রুপ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
নোমান গ্রুপ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media