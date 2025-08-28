X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অর্থবছরের শুরুতেই ঋণ ছাড়ের দ্বিগুণের বেশি পরিশোধ করেছে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০১আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২
ডলারের ছবি সংগৃহীত

নতুন অর্থবছরের প্রথম মাসেই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছে সরকার। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জুলাই মাসে ঋণ ছাড় হয়েছে ২০২.৪৪ মিলিয়ন ডলার, অথচ একই সময়ে আগের ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে ৪৪৬.৬৮ মিলিয়ন ডলার— যা ছাড়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আসল বাবদ ৩২৭.৭২ মিলিয়ন ডলার এবং সুদ বাবদ ১১৮.৯৬ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে সরকার।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ বড় অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে, যেগুলোর অনেকটির শর্ত কঠোর। কিছু ঋণের সুদের হার তুলনামূলক বেশি, আবার পরিশোধের মেয়াদও কম। এর মধ্যে বেশ কয়েকটির গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় কিস্তি পরিশোধের চাপ বেড়ে গেছে।

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, চলতি অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের অঙ্ক প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে পৌঁছাতে পারে। গত অর্থবছরে আসল ও সুদ মিলে বাংলাদেশ পরিশোধ করেছিল ৪.০৮৬ বিলিয়ন ডলার।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা যত বাড়ছে, ততই পরিশোধের চাপও বেড়ে চলেছে। এতে উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন ঋণ ব্যবহার করার সুযোগ কমে যাচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ছে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
ঋণডলারঅর্থ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
২৬ ব্যাংকের এমডি-পরিচালকের সম্পদ যাচাই, তদন্তের আওতায় সাবেক গভর্নররাও
বিএফআইইউ প্রধানকে ঘিরে সমালোচনা, তদন্ত কমিটি করলো অর্থ মন্ত্রণালয়
১১ এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া কৃষকের ‘আত্মহত্যা’
সর্বশেষ খবর
আল আরাফা ব্যাংকের চাকরিচ্যুত ৩ কর্মকর্তা রিমান্ডে, কারাগারে ৮
আল আরাফা ব্যাংকের চাকরিচ্যুত ৩ কর্মকর্তা রিমান্ডে, কারাগারে ৮
জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, প্রার্থী হলেন যারা
জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, প্রার্থী হলেন যারা
এস আলম গ্রুপের চেয়াম্যানসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
দেড় হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ  এস আলম গ্রুপের চেয়াম্যানসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
‘পুলিশি হামলা’র প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে ডিএমপি অফিসের সামনে যাবেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা
‘পুলিশি হামলা’র প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে ডিএমপি অফিসের সামনে যাবেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media