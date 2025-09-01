X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ ব্যাংকের গম-ভুট্টা পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক গম ও ভুট্টা উৎপাদন বাড়াতে ঘোষিত এক হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়িয়েছে। এখন এ প্রকল্প চলবে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৮ আগস্ট এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে সব তফসিলি ব্যাংককে জানায়। ২০২২ সালে চালু হওয়া এ তহবিলের আওতায় কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কম খরচে ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২ সালের ২৫ মে জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দেশের গম ও ভুট্টা উৎপাদন জোরদারের জন্য এ বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বর্গাচাষীরা এ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ নিতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তে গম ও ভুট্টা চাষে আগ্রহী কৃষকরা আগামী দুই বছরও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা পাবেন।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংক
সম্পর্কিত
আগস্টে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৯ শতাংশ
শেয়ার বাজারে গিয়ে ধরা খেলো ৩১ ব্যাংক
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেল ও ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেল ও ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media