বাংলাদেশ ব্যাংকের গম-ভুট্টা পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লো

বাংলাদেশ ব্যাংক গম ও ভুট্টা উৎপাদন বাড়াতে ঘোষিত এক হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়িয়েছে। এখন এ প্রকল্প চলবে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৮ আগস্ট এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে সব তফসিলি ব্যাংককে জানায়। ২০২২ সালে চালু হওয়া এ তহবিলের আওতায় কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কম খরচে ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২ সালের ২৫ মে জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দেশের গম ও ভুট্টা উৎপাদন জোরদারের জন্য এ বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বর্গাচাষীরা এ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ নিতে পারবেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তে গম ও ভুট্টা চাষে আগ্রহী কৃষকরা আগামী দুই বছরও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা পাবেন।