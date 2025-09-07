স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ভরি ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা

দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বেড়েছে। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাজুস জানায়, স্থানীয় বাজারে তেজাবী স্বর্ণের (পাকা স্বর্ণ) দাম বাড়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন দাম তালিকা
২২ ক্যারেট সোনা: ভরি প্রতি ২ হাজার ৭১৮ টাকা বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা।
২১ ক্যারেট সোনা: ২ হাজার ৬০১ টাকা বেড়ে ভরি প্রতি দাম হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার ৩০৪ টাকা।
১৮ ক্যারেট সোনা: ভরি প্রতি ২ হাজার ২২৮ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪১ টাকা।
সনাতন পদ্ধতি: ভরি প্রতি ১ হাজার ৯০১ টাকা বেড়ে নতুন দাম ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৩ টাকা।
এর আগে গত ৪ সেপ্টেম্বরও স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছিল। তখন ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা, যা ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
অল্প সময়ের ব্যবধানে টানা পাঁচ দফায় দাম বাড়িয়ে নতুন রেকর্ডে পৌঁছাল স্বর্ণের বাজার।
অন্যদিকে, স্বর্ণের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবারও রুপার দামে কোনও পরিবর্তন আসেনি। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৮১১ টাকা, ২১ ক্যারেটের ২ হাজার ৬৮৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ২ হাজার ২৯৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতিতে এক ভরি রুপার দাম ১ হাজার ৭২৬ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।