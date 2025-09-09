বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসে জটিলতা কমছে 

বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসে জটিলতা দূর করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনবিআর।
এনবিআর জানায়, অনেক সময় বন্ড লাইসেন্স বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন অনুযায়ী দাখিল করা ঘোষণায় উল্লিখিত পণ্যের বর্ণনা বা এইচএস কোড কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কায়িক পরীক্ষায় ভিন্ন পাওয়া যায়। এর ফলে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় এবং সময় মতো পণ্য খালাস না হওয়ায় রফতানি আদেশ অনুযায়ী জাহাজীকরণে বিঘ্ন ঘটে।
রফতানি বাণিজ্যের স্বার্থে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এনবিআর নতুন নির্দেশনা দিয়েছে।
নির্দেশনা অনুযায়ী, বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত এইচএস কোডের প্রথম চার ডিজিটের সঙ্গে কাস্টমস কর্তৃক নিরূপিত এইচএস কোডের প্রথম চার ডিজিট মিল থাকলে, অঙ্গীকারনামা দাখিলের শর্তে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস থেকে দ্রুত পণ্য খালাস করা যাবে।
অন্যদিকে, ভিন্ন এইচএস কোড নিরূপিত হলে বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিবিএমএস) এর মাধ্যমে তাদের প্রাপ্যতায় কোডটি অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ দুই দিনের মধ্যে পণ্য খালাস করতে পারবে।
এনবিআর মনে করে, এ নির্দেশনা অনুসরণ করলে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের রফতানি কার্যক্রম আরও সহজ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী হবে। এর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।