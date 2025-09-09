X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
অবশেষে বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৬আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৬
এ. এফ. এম. শাহীনুল ইসলাম (ফাইল ফটো)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা এ. এফ. এম. শাহীনুল ইসলামের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করেছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শাহীনুল ইসলামের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী বিএফআইইউ প্রধানের পদে তার নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো। জনস্বার্থে এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে সই করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আফছানা বিলকিস।

প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিবসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়োগ বাতিলের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি আলোচিত বিএফআইইউ প্রধানকে ঘিরে চলমান জটিলতার ইতি ঘটলো।

 

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকবিএফআইইউ
সিঙ্গাপুর থেকে দুই কার্গো এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত
নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক নজর বাংলাদেশের দিকে থাকবে: রুমিন ফারহানা
সাংবাদিক তরিকুল ইসলামের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক প্রকাশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
ধিক্কার জানালেন সারজিস
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
 
 
