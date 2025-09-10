X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
শেখ হাসিনার ‘ব্যাংক লকার’ ইস্যুতে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে এনবিআর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮
জাতীয় রাজস্ব ভবন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান জানিয়েছেন, পূবালী ব্যাংকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লকার ইস্যুতে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবনে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সম্প্রতি এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) শেখ হাসিনার নামে থাকা পূবালী ব্যাংকে একটি লকারের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এছাড়া শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার যৌথ নামে সঞ্চয় হিসাব এবং শেখ হাসিনার একক নামে এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট) হিসাবেরও সন্ধান মিলেছে।

এ প্রসঙ্গে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, “গোয়েন্দাদের কাজ তারা করছে। গোপনীয়ভাবে এসব কাজ করা স্বাভাবিক। তবে বিষয়টির বিস্তারিত এখনও আমার জানা নেই।”

সিআইসির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, দায়িত্বে থাকাকালে শেখ হাসিনা দু’বার ওই লকার খুলেছিলেন। তিনি আরও বলেন, “লকারের একটি চাবি শেখ হাসিনার কাছে রয়েছে। তাই এটি খোলার আগে আমাদের কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সে অনুযায়ী লকার খোলার কার্যক্রম শুরু করা হবে।”

গত বছরের ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার ব্যাংক হিসাব ও লকার সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে সিআইসি সব ব্যাংকে চিঠি পাঠিয়েছিল। তবে এখনও ওই লকারে কী রয়েছে, তা জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করছে সিআইসি।

 

শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও কর ফাঁকির প্রমাণ মিলেছে
ব্যবসায়ীদের নামে মিথ্যা মামলা হলেও শাস্তি পায় না এনবিআর কর্মকর্তারা
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানা চাকরি থেকে বরখাস্ত
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
