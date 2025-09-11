X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৩আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৩
স্মারক স্বর্ণমুদ্রা (ফাইল ছবি)

দেশের বাজারে স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার দাম আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট এ বিষয়ে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে। নতুন দাম সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়েছে।

স্বর্ণমুদ্রার নতুন দাম

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতিটি স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম ২০ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে আগে যে মুদ্রাগুলো ১ লাখ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হতো, সেগুলোর দাম এখন নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা (বাক্সসহ)।

এবারের বাড়তি দামের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, এক বছরের ব্যবধানে স্মারক স্বর্ণমুদ্রার দাম বেড়েছে ৫৫ হাজার টাকা। ২০২৪ সালের আগস্টে এই মুদ্রার দাম ছিল ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা।

রৌপ্যমুদ্রার দামও বেড়েছে

শুধু স্বর্ণমুদ্রা নয়, বেড়েছে ফাইন সিলভারের স্মারক মুদ্রার দামও। প্রতিটি রৌপ্যমুদ্রা (বাক্সসহ) ১ হাজার ৫০০ টাকা বাড়িয়ে এখন বিক্রি হবে ৮ হাজার ৫০০ টাকায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের প্রভাব

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে স্বর্ণের দাম রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছানোয় এ সমন্বয় করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের বাজারে প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৭ টাকায়।

২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১ লাখ ৫২ হাজার ১৪৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের দাম ১ লাখ ২৬ হাজার ১৪৬ টাকা।

বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক স্বর্ণ বাজারে অস্থিরতা, ডলার সংকট এবং স্থানীয় বাজারে স্বর্ণের রেকর্ড দাম স্মারক মুদ্রার মূল্য সমন্বয়ে ভূমিকা রেখেছে। স্বর্ণের দাম বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মারক মুদ্রার চাহিদা এখন কেবল সংগ্রাহক বা শৌখিন ক্রেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে এক বছরের ব্যবধানে ৫৫ হাজার টাকা বাড়তি মূল্য সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বড় চাপ হলেও, এটি বিনিয়োগকারীদের কাছে স্বর্ণের স্থিতিশীল সম্পদ হিসেবে গুরুত্বকে আরও সামনে আনছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকসোনার দাম
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media