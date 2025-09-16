X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪
মেজবাউল হক (ফাইল ফটো)

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক মুখপাত্র মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মেজবাউল হক ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মেজবাউল হক দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বাহী পরিচালক ছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

 

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকপদত্যাগ
