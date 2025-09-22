X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের আলাদা বাজার গঠনের পরামর্শ গভর্নরের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫
গভর্নর আহসান এইচ মনসুর (ফাইল ফটো)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের জন্য আলাদা বাজার গড়ে তুলতে হবে। এতে গ্রাহকরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই আর্থিক খাতে তারল্য বাড়বে। তিনি বলেন, ‘‘বর্তমানে সঞ্চয়পত্র আংশিকভাবে বাজারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটিকে পুরোপুরি লেনদেনযোগ্য করতে পারলে সেকেন্ডারি মার্কেট তৈরি হবে।’’

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর উত্তরায় বন্ড ও সুকুক বাজারের সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন গভর্নর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক গভর্নর ও অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘‘সাধারণ মানুষ এখন সরকারি বন্ড কিনতে পারছেন—এটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে করপোরেট বন্ডও লেনদেনযোগ্য করতে হবে। এতে রাতারাতি বন্ড বাজার দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং বাজার হবে আরও প্রাণবন্ত।’’

পেনশন তহবিল দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে পারে

গভর্নরের মতে, সরকারি পেনশন ব্যবস্থা, করপোরেট পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বেনেভোলেন্ট ফান্ডকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সে জন্য একটি শক্তিশালী পেনশন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা জরুরি।

ব্যাংকনির্ভর আর্থিক কাঠামো থেকে সরে আসার তাগিদ

আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘‘বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত বন্ডনির্ভর হলেও বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো ব্যাংকনির্ভর। বিশ্বে বন্ড বাজারের আকার প্রায় ১৩০ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক জিডিপির সমান। কিন্তু বাংলাদেশে করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক-নির্ভর হয়ে আছে। এর পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব বা ঋণ পরিশোধে সুবিধার মতো কারণ থাকতে পারে।’’ তিনি বলেন, “আমাদের এই ব্যাংকনির্ভর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।”

করপোরেট ও সুকুক বাজার ছোট

গভর্নর বলেন, ‘‘দেশে করপোরেট বন্ড বাজার কার্যত নেই বললেই চলে। সুকুক বাজারও ছোট—এ পর্যন্ত মাত্র ২৪ হাজার কোটি টাকার ছয়টি সুকুক ইস্যু হয়েছে। অথচ পদ্মা বা যমুনা সেতুর টোল আদায় কিংবা মেট্রোরেলের আয় সিকিউরিটাইজ করে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব।’’ এজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিশেষায়িত একটি বিভাগ গঠন জরুরি বলে মত দেন তিনি।

বিমা খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য

তিনি জানান, বর্তমানে বাংলাদেশে বিমার বাজার জিডিপির মাত্র ০.৪ শতাংশ, যেখানে ভারতে ৪ শতাংশ এবং উন্নত দেশে ১২ শতাংশ। তাই বিমা খাতের প্রসার না ঘটালে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ভিত্তি শক্ত হবে না।

অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর জানান, বন্ড বাজার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছে। খুব শিগগিরই তা সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করা হবে।

/জিএম/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
সঞ্চয়পত্রবাংলাদেশ ব্যাংকগভর্নর
সম্পর্কিত
দুই মাসে রাজস্ব ঘাটতি ছাড়ালো সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: আরসিবিসি’র ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
সর্বশেষ খবর
সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়নি
সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়নি
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত
ফ্রান্সের আয়োজনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলন
ফ্রান্সের আয়োজনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলন
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media