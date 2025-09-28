এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভাগ ও সংস্কার নিয়ে সতর্কবার্তার পরপরই সংস্থার সংস্কার-বিষয়ক পরামর্শক কমিটি সরকার বিলুপ্ত করেছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কমিটির কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এনবিআরের কমিটির এক সদস্য মন্তব্য করেন, অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংস্থাটিকে দুটি ভাগে— রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ভাগ করলে তা জাতির জন্য ‘ভয়ংকর পরিস্থিতি’ সৃষ্টি করতে পারে। ফরিদ উদ্দিন নামের ওই সদস্য বলেন, “আমরা কমিটি থেকে যে সুপারিশ দিয়েছি, তা সেভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যদি ভুলভ্রান্তি কোনও বিদ্বেষ থেকে বা অযাচিতভাবে করা হয়, তাহলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হবে।’’
এ কমিটি গত বছরের অক্টোবর মাসে এনবিআরের সংস্কার ও রাজস্বনীতি উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল— সংস্থার প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজস্ব নীতি ও প্রশাসন সংস্কার, শুদ্ধাচার ও সুশাসনের কাঠামো তৈরি, নাগরিক যোগাযোগ এবং অংশীজন সম্পৃক্ততা বাড়ানো। তবে সংস্থাকে দুটি ভাগে করার বিষয়টি কমিটির মূল কাজের মধ্যে ছিল না।
চলতি বছরের ১২ মে রাতের মধ্যেই সরকার ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করে এনবিআরের কার্যক্রম পৃথক করে। এর পরের দিন থেকেই কর্মীরা অবস্থান, কলমবিরতি ও কর্মবিরতির মতো কর্মসূচি শুরু করে।
পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে কমিটির কার্যক্রম সমাপ্তির ঘোষণা দেয়। তবে কমিটির সদস্যদের মতে, তারা যে সুপারিশ দিয়েছিলেন, তা সেভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।