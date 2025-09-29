X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৬আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৬
রাজস্ব ভবন

রফতানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও আংশিক রফতানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে এসব প্রতিষ্ঠানকে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিয়ে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক নির্দেশনা জারি করেছে সংস্থাটি।

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থার শর্তাবলি মেনে যেসব রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নিতে পারে না, তারা ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে শুল্ক ও কর ছাড়াই কাঁচামাল বা পণ্য আমদানি করতে পারবে।

শর্ত অনুযায়ী, আমদানি করা পণ্যের ওপর নির্ধারিত শুল্ক ও করের সমপরিমাণ অর্থ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে জমা দিতে হবে।

এনবিআর আশা করছে, এই উদ্যোগে আংশিক রফতানিকারক শিল্পগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি রফতানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়বে এবং দেশের সামগ্রিক রফতানি বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হবে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
এনবিআরআমদানি
সম্পর্কিত
এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরামর্শক কমিটির সদস্যের সতর্কবার্তাবিদ্বেষ থেকে এনবিআর ভাগ হলে ‘ভয়ংকর পরিস্থিতি’ হবে
সর্বশেষ খবর
দেশে নিহতদের এশিয়া কাপের ম্যাচ ফি দান করেছেন সূর্য, একই পথে পিসিবি
দেশে নিহতদের এশিয়া কাপের ম্যাচ ফি দান করেছেন সূর্য, একই পথে পিসিবি
১০ লাখ মামলার জটের চাপে ভারতের আদালত
১০ লাখ মামলার জটের চাপে ভারতের আদালত
ঢামেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
ঢামেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
সাবেক দুই এমপিসহ আ. লীগের ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সাবেক দুই এমপিসহ আ. লীগের ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media