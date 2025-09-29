ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ

রফতানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও আংশিক রফতানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে এসব প্রতিষ্ঠানকে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিয়ে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক নির্দেশনা জারি করেছে সংস্থাটি।
এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থার শর্তাবলি মেনে যেসব রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নিতে পারে না, তারা ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে শুল্ক ও কর ছাড়াই কাঁচামাল বা পণ্য আমদানি করতে পারবে।
শর্ত অনুযায়ী, আমদানি করা পণ্যের ওপর নির্ধারিত শুল্ক ও করের সমপরিমাণ অর্থ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে জমা দিতে হবে।
এনবিআর আশা করছে, এই উদ্যোগে আংশিক রফতানিকারক শিল্পগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি রফতানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়বে এবং দেশের সামগ্রিক রফতানি বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হবে।