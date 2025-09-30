অস্ট্রেলিয়া গেলো ডিসিসিআইয়ের ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আগামী ১ ও ২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ‘অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস এক্সপো ২০২৫’-তে যোগ দিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) ৯ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছে।
ডিসিসিআই জানায়, সফরকালে প্রতিনিধিদল অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবে। একইসঙ্গে এক্সপোর পণ্য প্রদর্শনী, নেটওয়ার্কিং সেশন, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও বিটুবি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করবে। এসব কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য ও সেবার প্রচার, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদার এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ তৈরি হবে।
এক্সপোতে তৈরি পোশাক, জুতা, পাটজাত পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেডিক্যাল ডিভাইস, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, খাদ্য ও ফলমূল, পর্যটন, কৃষি, ফার্নিচার, হস্তশিল্প এবং রিয়েল এস্টেট খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
ডিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদলে অংশ নিচ্ছে ৯টি প্রতিষ্ঠান— টেক্সট্রেড করপোরেশন, ফিঙ্গারটাচ সার্ভিসেস, ফারইস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড, পেন্টাগন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, চৌধুরী শাজ্জাদ মনোয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, নায়িশা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, টোরি ক্রেডিট রিপোর্টস অ্যান্ড কালেকশনস লিমিটেড, টেকফিনা বিপিও অ্যান্ড কনরটারেট অ্যাডভাইজারি লিমিটেড এবং আল-আরাফাহ পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড।