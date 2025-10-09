২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মোট (গ্রস) রিজার্ভ আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রিজার্ভের পরিমাণ সাড়ে ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে— যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাবপদ্ধতি (বিপিএম–৬) অনুসারে বর্তমানে দেশের গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৭.১২ বিলিয়ন ডলার।
এর আগে, গত ৬ অক্টোবর রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৬.৮০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় ৩২ কোটি ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও রফতানি আয় পুনরুদ্ধার হওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। ফলে অনেক ব্যাংক অতিরিক্ত ডলার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বিক্রি করছে, যা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।
আরিফ হোসেন খান বলেন, “রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কেনার ফলেই রিজার্ভ বাড়ছে।”
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৪টি নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ২ বিলিয়নেরও বেশি ডলার কিনেছে।
অর্থনীতিবিদদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে পাল্টা শুল্ক আরোপের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে রফতানি খাত, একইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিট্যান্সে পুনরুদ্ধার দেখা যাচ্ছে— যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে।
তারা মনে করেন, যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রিজার্ভ আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারে।