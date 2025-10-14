স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ভরি ২১৬৩৩২ টাকা

দেশে স্বর্ণের দাম আবারও নতুন রেকর্ড গড়েছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) জানিয়েছে, ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম বাড়িয়ে ২ লাখ ১৬ হাজার ৩৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সোমবার ২২ ক্যারেটের এক ভরির দাম ছিল ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে স্বর্ণের নতুন রেকর্ড তৈরি হলো। ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৬,৪৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম হয়েছে ১ লাখ ৭৭,০০১ টাকা আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৭,৩৫১ টাকা।
বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বুধবার (১৫ অক্টোবর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
এদিকে, রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৬,২০৫ টাকা, ২১ ক্যারেট ৫,৯১৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৫,০৭৪ টাকা, আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ৩,৮০২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাজারে স্বর্ণের ঊর্ধ্বমুখী দরবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জন্য ক্রয়ক্ষমতা সীমিত করছে।