বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
শনিবার জমা দেওয়া যাবে হজের টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৮আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩১
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক হজ কার্যক্রমের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা ও উপশাখাগুলো আগামী শনিবার (১৮ অক্টোবর) খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, হজ নিবন্ধনের জন্য অর্থ জমা দিতে ইচ্ছুক আমানতকারীরা যতক্ষণ ব্যাংকে উপস্থিত থাকবেন, সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে ওই অর্থ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও ব্যাংকগুলোকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই নির্দেশনা জারি করেছে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী।

 

