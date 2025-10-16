X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাঈদ খোকন ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৫আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৫
সাঈদ খোকন (ফাইল ফটো)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন ও তার স্ত্রী ফারহানা সাঈদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট। প্রাথমিক তদন্তে প্রায় ৫০ কোটি টাকার আয়কর ফাঁকির প্রমাণ পাওয়ার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এনবিআরের অধীন গোয়েন্দা ইউনিটের কমিশনার মোহাম্মদ আবদুর রকিব  বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সাঈদ খোকন ও তার স্ত্রী ফারহানা সাঈদ বিভিন্ন উৎস থেকে আয় গোপন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে এফডিআর, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন এবং দোকান থেকে প্রাপ্ত আয়। তদন্ত এখনও চলমান থাকায় ফাঁকির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন কমিশনার।

এর আগে চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত সাঈদ খোকন, তার মা শাহানা হানিফ, স্ত্রী ফারহানা সাঈদ ও আত্মীয় জাবেদ আহমেদের নামে থাকা ৭৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছিলেন।

তদন্তের ধারাবাহিকতায় এবার তাদের নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আয়কর গোয়েন্দা ইউনিট।

অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশনের আরেক আবেদনের ভিত্তিতে আদালত সাঈদ খোকন, তার স্ত্রী ও মায়ের নামে থাকা তিনটি পারপিচ্যুয়াল বন্ড হিসাবের লেনদেনও স্থগিতের আদেশ দিয়েছেন। এসব বন্ডে মোট ৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমানের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। একইসঙ্গে সাঈদ খোকনের নামে থাকা গুলশানের ১৪ তলা বাড়ি, বনানীর দুটি বাড়ি এবং তার মা শাহানা হানিফের নামে থাকা বারিধারার বাড়ি ও জমি জব্দের নির্দেশও দেন আদালত।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, সাঈদ খোকন ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে অস্বাভাবিক লেনদেন পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে, মেয়র থাকাকালীন সময়ে তিনি পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবের অপব্যবহার করে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন।

তদন্ত সংস্থাগুলোর মতে, সিটি ব্যাংক পিএলসির পারপিচ্যুয়াল বন্ডে করা বিনিয়োগসহ অন্যান্য সম্পদের উৎস যাচাই করতে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
সাঈদ খোকন
সম্পর্কিত
স্ত্রী-মাসহ সাঈদ খোকনের ৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগ অবরুদ্ধ, জব্দ বাড়ি
মা-স্ত্রীসহ সাঈদ খোকনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
রাজপথে সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করবো: সাঈদ খোকন
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প বললেন, লক্ষ্য এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান
গাজায় যুদ্ধবিরতিট্রাম্প বললেন, লক্ষ্য এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান
রাকসু নির্বাচন: এক হলে ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির, জিএস স্বতন্ত্র
রাকসু নির্বাচন: এক হলে ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির, জিএস স্বতন্ত্র
লালন স্মরণে...
লালন স্মরণে...
কলমিশাকের মেলা ও রান্না
কলমিশাকের মেলা ও রান্না
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media