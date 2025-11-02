X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম কমলো ২৬ টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:০৭আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০
নতুন দর আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে/বাংলা ট্রিবিউন

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ২৪১ টাকা থেকে ২৬ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২১৫ টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), যা আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে।

রবিবার (২ নভেম্বর) নতুন এ দাম ঘোষণা করেছে কমিশন। এছাড়া অটোগ্যাসের দাম ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা থেকে কমে ৫৫ টাকা ৫৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে অক্টোবরে প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন অটোগ্যাসের দাম ১ টাকা ৩৮ পয়সা কমিয়ে ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।

কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৮২৫ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। শুধু ১২ কেজি নয়, ৫ কেজি, সাড়ে ১২ কেজি থেকে শুরু করে ৪৫ কেজি পর্যন্ত এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানো হয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বিইআরসি জানিয়েছে, নভেম্বর মাসের জন্য সৌদি আরামকোর প্রোপেন এবং বিউটেনের ঘোষিত সৌদি সিপি প্রতিটন যথাক্রমে ৪৭৫ মার্কিন ডলার ও ৪৬০ মার্কিন ডলার এবং প্রোপেন ও বিউটেনের অনুপাত ৩৫:৬৫ অনুযায়ী প্রোপেন ও বিউটেনের গড় সৌদি সিপি প্রতিটন ৪৬৫ দশমিক ২৫ মার্কিন ডলার বিবেচনায় নভেম্বর মাসের জন্য বেসরকারি এলপিজি ও অটোগ্যাসের দাম সমন্বয় করা হলো।

এদিকে আজ থেকে বাসাবাড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহার করা রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে তরল অবস্থায় সরবরাহ করা এলপিজির দাম কেজিপ্রতি ২১৬ টাকা ৬০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এলপিজিগ্যাসদ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
চায়ের কাপ হাতে বছরের পর বছর যে ভুল...
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
