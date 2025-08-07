X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
মাদারীপুরে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুদকের অভিযান

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৯
দুদকের চার সদস্যের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে

মাদারীপুরের ডাসারে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দুদকের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আক্তারুজ্জামানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

আক্তারুজ্জামান বলেন, ‘দুটি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। একটি ডাসার সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়, যেটির পূর্বের নাম ছিল সরকারি শেখ হাসিনা উইমেন্স কলেজ। আরেকটি শশিকর শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

তিনি আরও বলেন, ‘সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ছয় জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা অভিযান পরিচালনা করেছি। প্রাথমিক তথ্য ও রেকর্ডপত্র চেয়েছি। তারা কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি এবং আগামী রবিবার পর্যন্ত সময় নিয়েছে।

‘অপরদিকে, শশিকর শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে প্রত্যেকটা বিষয়ে মাউশি থেকে প্রমাণিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য আমরা হাতে পেয়েছি। এগুলোর রেকর্ডপত্র আমরা সংগ্রহ করেছি এবং অধ্যক্ষের স্ত্রী ভারতে থাকেন, বাংলাদেশ থেকে বেতন নিচ্ছেন, ঘটনা সত্য। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় নিচ্ছেন সেটা পর্যালোচনা করছি। সেটা আইন এবং বিধি বহির্ভূত হলে অবশ্যই দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও বিধি মোতাবেক আমরা কমিশনের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োগ করবো।’

/এমএএ/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানদুদক
