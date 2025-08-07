পুলিশের সামনেই সাংবাদিককে পেটালেন ‌‘চাঁদাবাজরা’

সংবাদ সংগ্রহ করতে আনোয়ার হোসেন সৌরভ (৩৫) নামে এক সাংবাদিক পুলিশের সামনেই চাঁদাবাজদের বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই মারধরের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার বিকালে গাজীপুর মহানগরীর সাহাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন ‘দৈনিক বাংলাদেশের আলো’পত্রিকার গাজীপুরে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত। এ ঘটনায় ওই সাংবাদিকের মা আনোয়ারা সুলতানা গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ৭-৮ জন চাঁদাবাজ আনোয়ারকে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। একপর্যায়ে রাজধানীর মিটফোর্ডের ঘটনার মতো ইট দিয়ে তার মুখ ও মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। এতে তার মুখ ও কপাল বেয়ে রক্ত বের হচ্ছে। পাশেই পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন। পরে তারা ওই সাংবাদিককে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন।
থানায় লিখিত অভিযোগে আনোয়ারা সুলতানা উল্লেখ করেন, আসামিরা মহানগরীর সাহাপাড়া এলাকায় অটোরিকশা-সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ টাকা চাঁদা তোলে। এ অভিযোগে আনোয়ার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে আসামিরা টের পেয়ে যায়। পরে চাঁদাবাজ রক্তিম, সৌরভ, ফরিদসহ ১৫-১৬ জন তার ওপর হামলা করে। এরপর হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে একটি চায়ের দোকানের পেছনে নিয়ে যায়। তারপর ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। এক পর্যায়ে দেশি অস্ত্র দিয়ে মাথা, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত করে। এ সময় তারা দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ ২৬ হাজার ২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন এসে অর্ধমৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে একজন সাংবাদিক। কোনও অপরাধ ছাড়াই তাকে নির্মমভাবে মেরেছে। হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে রয়েছি, তবে আমরা আতঙ্কিত।’
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘ওই ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিদের গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’