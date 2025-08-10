X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
পুকুর থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২১
পুকুর (ফাইল ছবি)

গাজীপুরের শ্রীপুরে পুকুরের পানি থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) বিকাল ৩টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের সাটিয়াবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

নিহত রায়হান (১০) রাজাবাড়ি ইউনিয়নের সাটিয়া বাড়ি গ্রামের শাহ্জাহান শিকদারের ছেলে এবং মাহিম (৯) একই গ্রামের রজ্জব আলীর ছেলে।

রাজাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য মনিরা পারভিন জানান, বাড়ির পাশের পুকুরের পাড়ে বল খেলছিল রায়হান ও মাহিম। হঠাৎ তাদের বল পুকুরে পড়ে যায়। পুকুর থেকে বল উঠাতে গিয়ে তারা পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দুই শিশুর খোঁজ না পেয়ে স্বজনরা বাড়ির আশপাশেসহ সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। স্থানীয় কৃষক মাঠে গরু আনতে যাওয়ার সময় পুকুর পাড়ে শিশুদের স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখে তার সন্দেহ হয়। পরে স্বজনদের বিষয়টি জানালে পুকুর থেকে শিশু রায়হান ও মাহিমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুরুজ্জামান জানান, পুকুর পাড়ে খেলার সময় বল পানিতে পড়ে গেলে উঠাতে গিয়ে শিশুরা পড়ে গিয়ে পানিতে তলিয়ে যায়। অভিভাবকদের অভিযোগ না থাকায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

