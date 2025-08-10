চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভে পটিয়ায় ২০ ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ

ছয়টি বেসরকারি ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিক্ষোভের মুখে চট্টগ্রামের পটিয়ায় কমপক্ষে ২০টি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সবকয়টি ব্যাংকের এটিএম বুথ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন বিক্ষোভকারীরা। কোনও কোনও ব্যাংকের প্রবেশপথে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাঙানো হয়েছে ব্যানার। এতে বিপাকে পড়েছেন ব্যাংকিং সেবা নিতে আসা লোকজন।
রবিবার (১০ আগস্ট) পটিয়া উপজেলার পৌরসভার শহীদ ছবুর সড়কে এ ঘটনা ঘটেছে।
বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে সাত হাজারের মতো কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বাসিন্দা। চাকরিচ্যুতরা বেশ কিছুদিন ধরে চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। এর অংশ হিসেবে আজ পটিয়ার সব ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে, সকাল ৭টায় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পটিয়া আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে সেখান থেকে সকাল ৯টার দিকে পটিয়ায় অবস্থিত সব ব্যাংকের শাখার সামনে একযোগে অব্স্থান নেন তারা। তাদের বাধার মুখে ৬টি সরকারি এবং ১৪টি বেসরকারি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া নজরুল ইসলাম নামে একজন বলেন, ‘সকাল থেকে পটিয়ায় সবকয়টি ব্যাংক বন্ধ করে চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। আজ বিকাল পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে। আমাদের আন্দোলনে এলাকার সাধারণ মানুষের সম্মতি আছে।’
এদিকে, বিক্ষোভকারীরা সড়কে কয়েক দফা মিছিল বের করেন। পরে তারা পটিয়া সদরের বিভিন্ন ব্যাংকের মূল ফটকে ব্যানার টানিয়ে এবং ব্যাংকের প্রবেশ পথে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করছেন।
এ বিষয়ে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূরুজ্জামান বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।’