সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
শেরপুর সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

শেরপুর প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০
সীমান্ত এলাকা (ফাইল ছবি)

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর এলাকা দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ১০ জনকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে।

রবিবার (১০ আগস্ট) বিকালে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির হাতিপাগার বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুল লতিফ এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার ঢালু বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার এসি শেখ বশির আহমেদের উপস্থিতিতে পতাকা বৈঠকে ওই ১০ জনকে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ওই ব্যক্তিরা। পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটকের পর রবিবার বিকালে নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও আইসিপি দিয়ে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পরে রবিবার  রাত  ১০টার দিকে বিজিবি কর্তৃপক্ষ নালিতাবাড়ী থানা পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করে।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা বলেন, ‘হস্তান্তর করা ১০ জনের বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।’

ভারত সীমান্ত
সাংবাদিককে হাতুড়ি-লোহার রড দিয়ে মারধর
কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি
বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩২ কোটি ৭৭ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে চায়না লেসো গ্রুপ 
জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
