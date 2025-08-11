শেরপুর সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর এলাকা দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ১০ জনকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে।
রবিবার (১০ আগস্ট) বিকালে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির হাতিপাগার বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুল লতিফ এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার ঢালু বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার এসি শেখ বশির আহমেদের উপস্থিতিতে পতাকা বৈঠকে ওই ১০ জনকে হস্তান্তর করা হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ওই ব্যক্তিরা। পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটকের পর রবিবার বিকালে নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও আইসিপি দিয়ে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পরে রবিবার রাত ১০টার দিকে বিজিবি কর্তৃপক্ষ নালিতাবাড়ী থানা পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করে।
এ বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা বলেন, ‘হস্তান্তর করা ১০ জনের বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।’