মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
বন্ধ হলো কাপ্তাই হ্রদের পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধের সব জলকপাট

রাঙামাটি প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৪
কাপ্তাই হ্রদের পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধ

কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপদসীমার নিচে আসায় সাত দিন পর বন্ধ হলো বাঁধের ১৬টি জলকপাট। মঙ্গলবার সকাল ৮টায় পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সব কটি জলকপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান। তিনি জানান, টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসার পানি কারণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। একই সঙ্গে পানি বিপদসীমায় পৌঁছায়। এসব কারণে ৫ আগস্ট মধ্যরাতে বাঁধের ১৬টি জলকপাট ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পানির বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ধাপে ধাপে এটি সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত খোলা হয়৷

তিনি আরও জানান, কাপ্তাই লেকের পানির ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট মিনস সী লেভেল। বর্তমানে পানির উচ্চতা ১০৭. ৩৪ ফুট মিনস সী লেভেলে আছে।

বৃষ্টি না হওয়ায় ধীরে ধীরে লেকে পানির উচ্চতা কমে আসছে। এ জন্য জলকপাটগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে।

 

বিষয়:
জল বিদ্যুৎ
