চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিছানার নিচে রাখা ৪০ কেজি গাঁজাসহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭।
সোমবার (১১ আগস্ট) বাকলিয়া থানাধীন পূর্ব বাকলিয়া এলাকায় জাহাঙ্গীর কলোনির একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার চার জন হলো– ছেনোয়ারা বেগম (৪০), আব্দুল করিম (৩৬), দিলদার বেগম (৩৫) ও আনোয়ারা বেগম (৬০)।
পরে বসতঘরের বিছানার নিচ থেকে তিনটি প্লাস্টিকের বস্তা থেকে নীল পলিথিনে স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-৭-এর ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক (মিডিয়া) মেজর মো. সাদমান সাকিব এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘গ্রেফতারকৃতরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে কক্সবাজার এবং কুমিল্লা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মাদক সরবরাহকারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এসব গাঁজা সংগ্রহ করেন। পরে চট্টগ্রাম জেলা এবং মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের কাছে বিক্রি করে আসছে।’