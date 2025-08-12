X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৭আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৭
উদ্ধার মাদক

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিছানার নিচে রাখা ৪০ কেজি গাঁজাসহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৭।

সোমবার (১১ আগস্ট) বাকলিয়া থানাধীন পূর্ব বাকলিয়া এলাকায় জাহাঙ্গীর কলোনির একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার চার জন হলো– ছেনোয়ারা বেগম (৪০), আব্দুল করিম (৩৬), দিলদার বেগম (৩৫) ও আনোয়ারা বেগম (৬০)।

পরে বসতঘরের বিছানার নিচ থেকে তিনটি প্লাস্টিকের বস্তা থেকে নীল পলিথিনে স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব-৭-এর ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক (মিডিয়া) মেজর মো. সাদমান সাকিব এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রেফতারকৃতরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে কক্সবাজার এবং কুমিল্লা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মাদক সরবরাহকারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এসব গাঁজা সংগ্রহ করেন। পরে চট্টগ্রাম জেলা এবং মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের কাছে বিক্রি করে আসছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
মাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ভরসাস্থল নিউ লাইফ, সুস্থ জীবনে ফিরেছেন হাজারো রোগী
হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রির আড়ালে মাদক ব্যবসা, গ্রেফতার ১
হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মাদক মামলার আসামির পলায়ন
সর্বশেষ খবর
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
আফগানিস্তান সীমান্তে ৫০ জঙ্গি হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
আফগানিস্তান সীমান্তে ৫০ জঙ্গি হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো
ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media