X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় পুলিশের এসআই গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৯আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৯
চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করে আওয়ামী লীগ

চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা এলাকায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযান চালাতে যাওয়া এক পুলিশ কর্মকর্তাকে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ২টার দিকে বন্দর থানাধীন ইশান মিস্ত্রি হাট সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্রসহ ১৬ জনকে আটক করে।

আহত ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম আবু সাঈদ রানা। তিনি বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এসআই আবু সাঈদের মাথা ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে সল্টগোলা এলাকায় একটি ঝটিকা মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পুলিশ খবর পেয়ে গ্রেফতারে অভিযান চালানোর সময় উপপরিদর্শক আবু সাঈদ রানাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠান।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোহাম্মদ আলাউদ্দিন তালুকদার জানান, আহত পুলিশ কর্মকর্তা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এ ঘটনার পরপরই পুলিশ ও সেনাবাহিনী এলাকাজুড়ে যৌথ অভিযান শুরু করে।

নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (বন্দর) আমিরুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সোমবার রাতে নিষিদ্ধ সংগঠনের লোকজন ঝটিকা মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের ধরতে অভিযানে গিয়েছিল। সেখানে এক এসআইকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

সিএমপির বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, ‘আওয়ামীসহ নিষিদ্ধ সংগঠনের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে এক এসআই গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ১৬ জনকে আটক করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত আছে।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
নির্বাচন নিয়ে অনেকেই ষড়যন্ত্র করছে: রিজভী
নির্বাচন নিয়ে অনেকেই ষড়যন্ত্র করছে: রিজভী
আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় পুলিশের এসআই গুরুতর আহত
আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় পুলিশের এসআই গুরুতর আহত
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার
চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media