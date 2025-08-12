X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সবার রক্ত পরীক্ষা জরুরি’

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬
বেনাপোলে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারে বক্তারা

বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে যশোরের বেনাপোল কাস্টমস ক্লাবে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য ডাক্তার হুমায়ুন কবির বলেন, ‘থ্যালাসেমিয়া একটি জিনগত রোগ। মা-বাবার কাছ থেকেও বিস্তার হতে পারে। দেশে প্রতি বছর ৮ হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগের জীবাণু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। রোগের ভয়াবহতা প্রতিরোধে জনসচেতনতার লক্ষ্যে শিশুসহ সবার রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। দেশে প্রায় ২ কোটি মানুষ অজ্ঞাতসারে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক এবং আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।’

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার খালেদ মোহাম্মদ আবু হোসেন বলেন, ‘অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এই প্রাণঘাতী রোগের নিরাময় সম্ভব হলেও অনেক বেশি খরচের কারণে এবং মজ্জাদাতার অভাবে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।’

সেমিনারে থ্যালাসেমিয়া রোগের বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের হেড অব এইচআর অ্যান্ড অপারেশনস এবিএম জোনায়েদ। আলোচনা করেন থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের চিফ কো-অর্ডিনেটর ডা. সাজিয়া শারমিন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর ভ্যাট ও কাস্টমস কমিশনার ফয়সাল মোহাম্মদ মুরাদ। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেনাপোল কাস্টমস হাউজের কমিশার খালেদ মোহাম্মদ আবু হোসেন। 

সেমিনার শেষে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

 

/এমএএ/
বিষয়:
থ্যালাসেমিয়া
সম্পর্কিত
দেশে ১১ ভাগ মানুষের থ্যালাসেমিয়া, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার আহ্বান
থ্যালাসেমিয়ার বিস্তার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে রিট
বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস আজদেশে জনসংখ্যার ৭ শতাংশ থ্যালাসেমিয়ার বাহক
সর্বশেষ খবর
রাতে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে ফেরেননি, সকালে মিললো মরদেহ
রাতে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে ফেরেননি, সকালে মিললো মরদেহ
ইসলামী আন্দোলনের কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধিদল
ইসলামী আন্দোলনের কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধিদল
মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
জিটুজি পদ্ধতিতে দক্ষ পেশাজীবী নেওয়া ও অবৈধ কর্মীদের বৈধ করার আহ্বান বাংলাদেশের 
জিটুজি পদ্ধতিতে দক্ষ পেশাজীবী নেওয়া ও অবৈধ কর্মীদের বৈধ করার আহ্বান বাংলাদেশের 
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media