রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
পোশাক কারখানার সীমানা প্রাচীর ধসে শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৪
ঘটনার পর তাকওয়া ফেব্রিক্স পোশাক কারখানায় গেছে পুলিশের টিম

গাজীপুরের শ্রীপুরে লানতাবুর অ্যাপারেলস নামে একটি পোশাক কারখানার ধসে পড়া সীমানা প্রাচীরে চাপা পড়ে বিল্লাল হোসেন (৩২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরেক শ্রমিক আহত হয়েছেন। রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাজহারুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মৃত বিল্লাল হোসেন নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার নওপাড়া গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে। তিনি স্ত্রী এবং আড়াই বছরের মেয়েসন্তানসহ ভাড়া বাড়িতে থেকে লানতাবুর গ্রুপের তাকওয়া ফেব্রিক্স পোশাক কারখানার মেইন্টেনেন্স (রক্ষণাবেক্ষণ) সেকশনে ১০ বছর ধরে সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। 

শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাজহারুল ইসলাম জানান, সকালে বিল্লাল হোসেন কারখানায় কাজে যাচ্ছিলেন। লানতাবুর অ্যাপারেলস পোশাক কারখানার উত্তর-পশ্চিম পাশের সীমানা প্রাচীরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ প্রাচীর ধসে পড়লে তিনি নিচে পড়ে যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

লানতাবুর গ্রুপের হিসাব বিভাগের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (ঊর্ধ্বতন মহা-ব্যবস্থাপক) মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণের ফলে সীমানা প্রাচীরের নিচু জমিতে পানি জমে ছিল। এতে সীমানা প্রাচীরের নিচ থাকা বালি সরে গিয়ে দেয়াল ধসে পড়ে সুপারভাইজার বিল্লাল হোসেন নিচে চাপা পড়ে আহত হন। কারখানার ব্যবস্থাপনায় দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কারখানার পক্ষ থেকে নিহত শ্রমিকের দাফন-কাফনসহ শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধ করা হবে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম তাকওয়া ফেব্রিক্স পোশাক কারখানায় উপস্থিত রয়েছে। তারা মৃতের পরিবারের স্বজনদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন। স্বজনরা আসার পর তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে মরদেহের ময়নাতদন্তসহ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গার্মেন্টস শ্রমিক
