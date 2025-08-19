বিজিবির অভিযানে মাদক ও কারেন্ট জাল জব্দ

কুষ্টিয়ায় মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য এবং কারেন্ট জাল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
জব্দ মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে– ১৫০ গ্রাম হেরোইন, ৩.৮ কেজি গাঁজা, ৩৫টি ইয়াবা, নিষিদ্ধ ট্যাবলেট এবং ৫৯০ কেজি কারেন্ট জাল।
বিজিবি অধিনায়ক জানান, জব্দ করা মাদকদ্রব্য এবং চোরাচালানি মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য ৩০ লাখ ৯ হাজার টাকা।
তিনি আরও জানান, বিধি মোতাবেক ভারতীয় মাদকদ্রব্য এবং কারেন্ট জাল ধ্বংসের জন্য ব্যাটালিয়ন সিজার স্টোরে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।