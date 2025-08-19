X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
রাংপানি থেকে লুট হওয়া পাথরের আংশিক উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬
উদ্ধারের পর পাথরগুলো রাংপানি নদীতে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে

সিলেটের আরেক পর্যটনকেন্দ্র রাংপানি থেকে লুট হওয়া পাথরের আংশিক উদ্ধার করেছে প্রশাসন।

উদ্ধারের পর পাথরগুলো রাংপানি নদীতে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে জৈন্তাপুরের শ্রীপুরে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ২০ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত টাস্কফোর্স।

এ সময় জব্দকৃত প্রায় ২৮ হাজার ঘনফুট বালু উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া জৈন্তাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার-ভূমি (এসি-ল্যান্ড) ফারজানা আক্তার লাবণি জানান, পাথর উত্তোলনে কঠোর বাধা প্রদান এবং সীমান্তবর্তী নো ম্যান্স ল্যান্ডে অবৈধভাবে প্রবেশ করে পাথর চুরির ঘটনাগুলো প্রতিরোধে আরও কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে বিজিবি কমান্ডারকে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।

/এমএএ/
বিষয়:
পর্যটন
