মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
বাস কাউন্টার ভাঙচুর, ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩
ময়মনসিংহ নগরীর মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ইউনাইটেড পরিবহনের কাউন্টার ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতকারীরা। এরপর থেকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ আছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে মোটরসাইকেলে অর্ধশত দুষ্কৃতকারী অতর্কিত হামলা চালিয়ে কাউন্টার ভাঙচুর করে এবং লুটপাট করে। এ সময় তারা স্লোগান দেয় আওয়ামী লীগের দোসর আমিনুল হক শামীমের শামীম এন্টারপ্রাইজের বাস চলতে দেওয়া হবে না। ভাঙচুর শেষে নির্বিঘ্নে চলে যায় দুষ্কৃতকারীরা।

স্থানীয় পরিবহন শ্রমিকরা জানান, দুপুরের দিকে মোটরসাইকেলে করে প্রায় অর্ধশত দুষ্কৃতকারী লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে ইউনাইটেড পরিবহনের কাউন্টার ভাঙচুর করে এবং মালামাল লুটপাট করে। এ সময় তারা আমিনুল হক শামীমের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেয়। কাউন্টার ভাঙচুর এবং মালামাল লুটপাট করে তারা চলে যায়। এ সময় বাস টার্মিনাল এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনার পর থেকে মাস্কান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাগামী সব বাস চলাচল বন্ধ আছে।

ময়মনসিংহ কোতয়ালি মডেল থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘বাস টার্মিনালে ইউনাইটেড পরিবহনের বাস কাউন্টার ভাঙচুরের ঘটনার কথা জানতে পেরেছি। খবর পাওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে কারা এর সঙ্গে জড়িত বিষয়টি তদন্তর পরে জানা যাবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
বাস চলাচল
