মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
পর্যটনকেন্দ্র উৎমাছড়া থেকে ২ লাখ ঘনফুট লুটের পাথর জব্দ

সিলেট প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২
পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা দুই লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করেছে বিজিবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র উৎমাছড়া এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা দুই লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ৪৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হকের নেতৃত্বে উৎমা বিওপির একটি টহল দল সেখানকার আদর্শগ্রামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

বিজিবি জানায়, ৪৮ বিজিবির উৎমা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত সংলগ্ন উৎমাছড়া এলাকা প্রাকৃতিকভাবে বালু ও পাথরে সমৃদ্ধ এবং পর্যটন এলাকা হিসেবে সুপরিচিত। গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় কিছু অসাধু চক্র উৎমাছড়া থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করে আদর্শপাড়া গ্রামের বিভিন্ন স্থানে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করে আসছে। তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজিবির কঠোর নজরদারি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় অসাধু চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তারা মজুত করা পাথর দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করতে ব্যর্থ হয়।

সিলেট জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইব্রাহিম ইকবাল চৌধুরী বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

/এমএএ/
