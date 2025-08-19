X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাভারে ভুল চিকিৎসায় দুই শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ 

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৮
সাভারে ভুল চিকিৎসায় দুই শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ 

ঢাকার সাভারে একইদিনে দুটি বেসরকারি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় দুই শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মঙ্গলবার সাভার থানা স্ট‍্যান্ড এলাকার ক্রাউন হাসপাতাল ও স্পেশালাইজড হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সোমবার দুপুরে সাহারা আমিন নামে এক শিশুকে সাভারের থানা বাসস্ট্যান্ড আনন্দপুর এলাকার ক্রাউন হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভর্তি করা হয়। আজ শিশুটিকে অ্যানেস্থেশিয়া দেন এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ইরফান। এরপর অপারেশন করেন একই হাসপাতালের নাক-কান-গলার চিকিৎসক খন্দকার আবুল বাশার। অপারেশনের এক ঘণ্টা পরেই মারা যায় সাহারা। পরে তাকে দ্রুত এনাম মেডিক্যালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, একইদিন দুপুরে সাভারের থানা বাসস্ট্যান্ডে মডার্ন প্লাজার ওপর অবস্থিত সাভার স্পেশালাইজড হাসপাতালে টনসিল অপারেশনের সময় মারা যায় মানিকগঞ্জের ১৩ বছরের শিশু রাতুল। পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসার সময় ‘ভুল অপারেশনের কারণে’ তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

অভিযুক্ত দুই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা ফোন কেটে দেন এবং পরে বন্ধ করে রাখেন।

এ ব‍্যাপারে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. তৌহিদ আল হাসান বলেন, ‘এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিঞা বলেন, ‘দুই হাসপাতালে শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব‍্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
হাসপাতালসাভারশিশুমৃত্যু
সম্পর্কিত
যৌথ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছে ঢাকা, রাজশাহী ও সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতাল
সাভার উপজেলাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা: বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ জারি
মহানন্দায় ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
‘আমাদের ব্যক্তি ক্ষোভ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে’
‘আমাদের ব্যক্তি ক্ষোভ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে’
পুতিন শান্তি চুক্তি নাও চাইতে পারেন: ট্রাম্প
পুতিন শান্তি চুক্তি নাও চাইতে পারেন: ট্রাম্প
জোড়া খুন: সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না রিমান্ডে
জোড়া খুন: সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না রিমান্ডে
‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ প্রোগ্রামে ক্রিকেটাররা মন খুলে কথা বললেন
‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ প্রোগ্রামে ক্রিকেটাররা মন খুলে কথা বললেন
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media