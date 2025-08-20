X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সাদাপাথরে পাথর লুট: প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি

সিলেট প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১
লুট হয়ে গেছে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটপাটের ঘটনায় প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাত পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেন তদন্ত কমিটির প্রধান সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদ্মাসন সিংহ। তিনি বলেন, ‘সাত পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদনে জড়িতদের নামোল্লেখসহ ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, লুটের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে।’ 

তবে প্রতিবেদনে কতজনের নামোল্লেখ করা হয়েছে তা জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করেন তিনি।

এর আগে ১২ আগস্ট এ ঘটনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে জেলা প্রশাসন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন রবিবার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আরও তিন দিন সময় চায় কমিটি। সে আলোকে বুধবার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন ছিল।

এদিকে, তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ। বুধবার বেলা ১২টার দিকে কার্যালয় ছাড়েন তিনি। এরপর প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে মো. সারোয়ার আলমের দায়িত্ব গ্রহণের কথা রয়েছে।

সাদাপাথরে পাথর লুটপাটের সমালোচনার মুখে সোমবার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) এবং কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহারকে বদলি করা হয়।

পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না: মুফতি রেজাউল করীম
কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে বাগছাসের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল
চীনে নতুন জাতের সরিষায় দ্বিগুণ উৎপাদনের সম্ভাবনা
‘সরকারি অনুদানে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে’
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
