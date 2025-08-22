X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যশোরের প্রবীণ সাংবাদিক রুকুনউদ্দৌলাহ আর নেই

যশোর প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৪আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৪
রুকুনউদ্দৌলাহ

প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক সংবাদের যশোর অফিসের বিশেষ প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি... রাজিউন)।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে গত ২৭ জুলাই সাংবাদিক রুকুনউদ্দৌলাহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার ইব্রাহিক কার্ডিয়াক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতালটিতে তিনি দেশবরেণ্য চিকিৎসক অধ্যাপক এমএ রশিদের তত্ত্বাবধায়নে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন।

সম্প্রতি হার্টে তিনটি রিং স্থাপন শেষে তিনি যশোরে ফিরেছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় অসুস্থ বোধ করলে রুকুনউদ্দৌলাহকে সঙ্গে সঙ্গে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রুকুনউদ্দৌলাহর বাবা মরহুম মোকসেদ আলী। তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে নওগাঁয়। সেখানে থাকতেন অগ্রজ আসফউদ্দৌলার কাছে। নওগাঁ কেডি স্কুলে পড়াকালে বেজে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের দামামা। রাজনৈতিক সচেতন রুকুনউদ্দৌলাহ পরিবারের সঙ্গে চলে যান ভারতে।

সেখানে শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষণ শেষে ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কোনও পেশায় ঢোকেননি এক মুহূর্তের জন্যও। তিনি দৈনিক সংবাদের সঙ্গে জড়িত চার দশক ধরে।

পত্রিকাটিতে তার নিয়মিত কলাম ‘গ্রাম-গ্রামান্তরে’ বেশ জনপ্রিয়। তিনি চ্যানেল আই, রেডিও টুডেতেও কাজ করেছেন। যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, দৈনিক ঠিকানা, দৈনিক রানার, দৈনিক কল্যাণে বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে যশোর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক যশোরের কাগজের সম্পাদক।

এ পেশায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন আইইডি পুরস্কার, যশোর শিল্পী গোষ্ঠী পদক, জ্ঞানমেলা পদক এবং বজলুর রহমান স্মৃতিপদক।

শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে ‘গ্রাম-গ্রামান্তরে’, নবযুগ প্রকাশনী থেকে ‘মুক্তিযুদ্ধে যশোর’, নবরাগ প্রকাশনী থেকে ‘আমার কৈশোর আমার মুক্তিযুদ্ধ’, ‘মানুষের ভাবনা মানুষের কথা’ এবং ‘ছোট ছোট কথা অচেনা মানুষ’ নামে তার বই প্রকাশিত হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সাংবাদিকমৃত্যু শোক সংবাদ
সম্পর্কিত
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সাংবাদিক নেতারা
সর্বশেষ খবর
এবার ভুটানে গেলেন সাফ জয়ী শিউলি
এবার ভুটানে গেলেন সাফ জয়ী শিউলি
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বাসে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, গ্রেফতার ২
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বাসে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, গ্রেফতার ২
অভিজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ফারাবী জামিনে মুক্ত
অভিজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ফারাবী জামিনে মুক্ত
প্রস্তুতি নিয়েও করা যায়নি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্মেলন
প্রস্তুতি নিয়েও করা যায়নি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্মেলন
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media