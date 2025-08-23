X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
ফেরি-বোট সংঘর্ষে নিখোঁজ একজনের মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৪আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৪
আকাশ

ফেরি-বোট সংঘর্ষে নিখোঁজ আকাশ নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারা থেকে তার ভাসমান লাশ উদ্ধার হয়।

রূপসা নৌপুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ বলেন, ‘বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারায় একটি ভাসমান লাশ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। থানা পরে আমাদের খবর দেয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি লাশ উদ্ধার করা হয়। যা আকাশের লাশ বলে শনাক্ত হয়।’

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি যাত্রীবাহী বোট জেলখানা হয়ে সেনেরবাজার ঘাটের দিকে রওনা হয়। বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফেরির সঙ্গে বোটের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রলার থেকে তিন জন নদীতে পড়ে যান। তাদের মধ্যে রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশের লাশ নদী থেকে উদ্ধার হলো।

নৌযান চলাচল
জনগণের প্রত্যাশা না বুঝলে রাজনীতিতে জায়গা থাকবে না: আমির খসরু
গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ২০ জন আহত
‘ঢাকার পরিবেশ রক্ষায় সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি’
হত্যা মামলায় জাবির সাবেক শিক্ষক গ্রেফতার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
