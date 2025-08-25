X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
হালদা নদীতে আরও একটি ডলফিনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩১আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩১
চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননকেন্দ্র হালদা নদীর শাখা খাল থেকে ৩৭ কেজি ওজনের একটি মৃত ডলফিন উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে হালদা নদীর শাখা খাল কাটাখালী থেকে ভাসমান অবস্থায় ডলফিনটি উদ্ধার করা হয়। বিকালে এ তথ্য জানিয়েছেন নদী গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান মনজুরুল কিবরিয়া।

খবর পেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রতিনিধি গবেষক শাহ মোহাম্মদ কায়সার, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এএইচএম শিহাব নেওয়াজ ডলফিনের সুরতহাল করার পর এটিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

মনজুরুল কিবরিয়া বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া ডলফিনের দৈর্ঘ্য ৪৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩২ ইঞ্চি এবং ওজন ৩৭ কেজি। ধারণা করছি, জালে আটকে যাওয়ার কারণে ডলফিনটি মারা যেতে পারে। জালে আটকে যাওয়ার কারণে এটির ঠোঁট কেটে ফেলা হয়েছে। হালদা থেকে ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৬টি মৃত ডলফিন উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ৪৫তম মৃত ডলফিন উদ্ধার করা হয়েছিল।’

তিনি আরও জানান, হালদা অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই রমজান আলী, কনস্টেবল তাপস মল্লিকের নেতৃত্বে এ মৃত ডলফিনটি উদ্ধার করা হয়। জোয়ারে এটি ভেসে কূলে এসেছে। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করে প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পচন শুরু হওয়ায় এটিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

হালদা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হালদার ডলফিন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) লাল তালিকাভুক্ত (অতিবিপন্ন প্রজাতি) জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিপন্ন প্রজাতির এ ডলফিন হালদাতেই ছিল ১৭০টি।

প্রাণীনদীডলফিনপ্রকৃতি
