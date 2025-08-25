X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৭আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৭
নগরীর বাকলিয়া থানাধীন অ্যাক্সেস রোড সংলগ্ন এলাকায় নকশাবহির্ভূত ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়

চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। সোমবার (২৫ আগস্ট) নগরীর বাকলিয়া থানাধীন অ্যাক্সেস রোড সংলগ্ন এলাকায় নকশাবহির্ভূত ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ওই এলাকায় নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত করা হয়। এসব ভবন মালিকদের সাড়ে ২৫ লাখ জরিমানা করা হয়। সিডিএ কর্মকর্তারা অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করেছেন। কিছু ভবন মালিক ভেঙে ফেলবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন।

সিডিএর অথোরাইজড অফিসার-১ কাজী কাদের নেওয়াজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘নগরীতে গড়ে ওঠা নকশাবহির্ভূত অবৈধ ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত করে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসব ভবন মালিকদের সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া ভবন মালিকরা নিজস্ব খরচে অননুমোদিত অংশ ভেঙে ফেলার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম শহরকে বাসযোগ্য ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে এই অভিযান নিয়মিত চালানো হবে।’

সিডিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেউ আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ করতে পারবেন না। ইতোমধ্যে যাদের ভবন নকশা বহির্ভূতভাবে নির্মিত হয়েছে, তাদের নিজ দায়িত্বে অবৈধ অংশ ভাঙার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন সিডিএর স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিডিএর অথোরাইজড অফিসার-১ কাজী কাদের নেওয়াজ এবং চউকের ইমারত পরিদর্শকরা।

/এমএএ/
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
