চট্টগ্রামে আগুনে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ, একজনের মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা মৌলভীবাজার এলাকায় আগুনে দগ্ধ হয়ে গীতা রানী ঘোষ (৬৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দগ্ধ হয়েছেন তার পরিবারের আরও তিন সদস্য। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে এই আগুনের ঘটনা ঘটে।
বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে এ আগুনের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
দগ্ধ তিন জন হলেন– মারা যাওয়া গীতা রানী ঘোষের ছেলে বিপ্লব ঘোষ (৪৯), তার স্ত্রী কণা ঘোষ (৩৫) ও মেয়ে শশী ঘোষ (১০)। তারা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন।
এ বিষয়ে নগরীর কালুরঘাট ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. ফখরুদ্দিন বলেন, ‘রাত পৌনে ৩টার দিকে ওই বসতঘরে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণের পর ওই ঘর থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দগ্ধ অবস্থায় আরও তিন জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।’
আগুনে ওই বসতঘরের প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে জানান তিনি।