মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
শিশুকে ধর্ষণের পর লাশ গুমের দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
দণ্ডপ্রাপ্ত সোলেমান

কক্সবাজারের মহেশখালীতে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ শেষে হত্যার পর লাশ গুমের ঘটনায় মো. সোলেমান (৩২) নামের এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মোহাম্মদ ওসমান গনি এ রায় দেন।

একইসঙ্গে অপহরণ ও লাশ গুমের দায়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত সোলেমান আদালতে উপস্থিত ছিল। সোলেমান উখিয়ার পালংখালীর চাকমারকুল এলাকার সৈয়দ করিমের ছেলে। নিহত শিশুটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোশারফ হোসেন।

মামলার নথির বরাত দিয়ে পিপি মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে খেলাধুলার সময় শিশুটিকে অপহরণের পর ধর্ষণ করা হয়। পরে হত্যা করে লাশ লবণ মাঠে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় ওই বছরের ৩ ডিসেম্বর মহেশখালী থানায় মামলা করেন শিশুটির বাবা। আজ রায়ে আসামিকে হত্যা, অপহরণ, লাশের গুমের ধারায় মৃত্যুদণ্ড ও আরেক ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিষয়:
ধর্ষণহত্যাকাণ্ডমামলামৃত্যুদণ্ড
