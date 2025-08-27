X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৮
যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার

টাঙ্গাইলের গোপালপুরে যুবদল নেতাকে থাপ্পড় দিয়ে কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাসেলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এসপি জানান, ঘটনাটি দুঃখজনক। মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্ত উপপরিদর্শক (এসআই) রাসেলকে প্রত্যাহার করে টাঙ্গাইল পুলিশ লাইনসে আনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে গোপালপুর থানার ওসির কক্ষে স্থানীয় এক ব্যক্তির জমিসংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে বিএনপি নেতাদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক বসে। সেখানে বাকবিতণ্ডার জেরে সেখান থেকে যুবদল নেতা আমিনুল ইসলাম ও এসআই রাসেলকে বের করে দেওয়া হয়। রাসেল অন্য একটি কক্ষে আমিনুলকে নিয়ে থাপ্পড় দিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেন। আহত অবস্থায় যুবদল নেতা আমিনুল ইসলামকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে উন্নত  চিকিৎসার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আমিনুল ইসলাম উপজেলার আলমনগর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

যুবদল নেতা আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমি কানে শুনতে পাচ্ছি না। সিনিয়র নেতারা অনুমতি দিলে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করবো।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ওমরাহ যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার
ওমরাহ যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার
তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারত!
তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে ভারত!
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
এবার ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার
যুবদল নেতার কানের পর্দা ফাটানোর ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই প্রত্যাহার
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media